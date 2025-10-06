Teamledare till förvarsenhet 7 i Märsta
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region nord / Administratörsjobb / Sigtuna Visa alla administratörsjobb i Sigtuna
2025-10-06
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker teamledare till förvarsenhet 7 i Märsta.
Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus.
Enheten hanterar nationella frågor såsom platshantering och handläggarjour inom förvaren. Mycket samverkan sker med andra myndigheter.
Vad gör en teamledare?
Som teamledare företräder du arbetsgivaren och stödjer närmaste chef i det operativa ledningsarbetet på enheten. Det innebär att du fördelar resurser, samordnar och följer upp teamets dagliga arbete och rapporterar löpande till enhetschefen. Genom ett coachande förhållningssätt vägleder du medarbetarna i teamet.
Du leder teamet mot resultat och måluppfyllelse och säkerställer att standarder följs. Du driver arbetet med att ständigt förbättra metoder och arbetssätt. Som teamledare medverkar du till att enheten har bra förutsättningar i form av en utvecklande arbetsmiljö, rätt kompetens, rimlig arbetsbelastning, tydliga mål och en god planering.
Vem är du?
Vi söker dig som leder och motiverar andra för att nå gemensamma mål. Du samordnar grupper, skapar engagemang och delaktighet. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare ser du helheten och tar hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du väger snabbt och omdömesfullt samman information och fattar snabba beslut, trots begränsad information eller svåra omständigheter.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Akademisk utbildning om minst 120hp med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning, eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
- Erfarenhet av samverkan mellan myndigheter eller större organisationer
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du har
- Ledarskapsutbildning
- Erfarenhet av att leda och utveckla grupper och/eller individer
- Erfarenhet av coachande ledarskap
- Aktuell erfarenhet av förvaltningsrättslig ärendehantering
- Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
- Erfarenhet av att leda i förändring
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstider: Schemalagd arbetstid dag/kväll/natt, helgarbete förkommer även
Placering: Märsta
Tillträde: Enligt överenskommelse
Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Vart-uppdrag-och-arbete.html.
Migrationsverket kan komma att göra en kontroll i misstanke- och belastningsregistren inför beslut om anställning.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 26 oktober 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb-och-intresseanmalan.html
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_6ac04684195a004dfdb2c7
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
