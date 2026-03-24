Teamledare Svets
Vi söker en Teamledare Svets till Metallprodukter!Publiceringsdatum2026-03-24Om företaget
På Metallprodukter arbetar vi strategiskt, hållbart och långsiktigt. Vi är nyfikna att utvecklas och ser möjligheter i nya omständigheter. Idag har vi vuxit till att vara ca 30 anställda och omsätta ca 50 miljoner kronor. Vår fabrik ligger i Edsbyn, i natursköna Hälsingland.
Produktionen bedrivs i egenägda nyrenoverade lokaler, med modern maskinpark. Som legotillverkare inom plåt och mekanik, produktutvecklar och tillverkar vi allt från displaybärare, kontorsmöbler och butiksinredningar till gymmaskiner och industriprodukter.
Läs gärna mer på https://www.metallprodukter.com/produktionArbetsuppgifter
I rollen som teamledare ansvarar du för att leda och fördela arbetet inom svetsavdelningen. Du är en viktig länk mellan produktionsledaren och teamet av svetsare, och säkerställer att arbetet flyter på enligt plan, med rätt kvalitet och effektivitet.
Du arbetar själv aktivt med svetsning dagligen och är en förebild i det praktiska arbetet.
Leda och fördela det dagliga arbetet i svetsgruppen
Säkerställa att produktionen följer uppsatta mål och tidsramar
Vara kommunikationslänk mellan produktionsledare och svetsavdelning
Utföra svetsarbete i den dagliga produktionen
Bidra till förbättringsarbete inom kvalitet, säkerhet och effektivitet
Stötta och utveckla medarbetare i teamet
Din bakgrund/Dina egenskaper
Har dokumenterad erfarenhet av svetsning.
Har erfarenhet av att leda eller samordna arbete i produktion.
Är strukturerad, ansvarstagande och kommunikativ.
Trivs med att kombinera praktiskt arbete med ledarskap.
Har god samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Vi erbjuder dig
Hos Metallprodukter får du möjlighet att utvecklas och växa i en inspirerande och stöttande arbetsmiljö. Här får du en trygg start med en genomtänkt introduktion och stöd från kollegor, så du snabbt känner dig som en del av teamet. Företaget erbjuder dessutom tillgång till gym i egna lokaler, där även familjemedlemmar kan träna. Möjlighet till goda bussförbindelser - allt för att skapa en smidig och trivsam vardag för sina medarbetare.
Information och kontakt
I denna rekrytering samarbetar Metallprodukter med Wikan Personal.
OBS! Allt gällande rekryteringen till tjänsten, samt information, frågor och funderingar besvaras utav Wikan Personal för mer information om tjänsten kontakta Catrine Pehrsson 076-649 33 12. Arbetet är mån-fred. Dagtid.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
821 43 BOLLNÄS Arbetsplats
Metallprodukter AB Kontakt
Magnus Jonsson magnus.j@wikan.se 0278523311
