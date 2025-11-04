Teamledare Hotellstäd
Nu söker vi Teamledare för Hotellstädet
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Som Teamledare för hotellstädavdelningen agerar du och ditt team värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
I rollen som Teamledare Hotellstäd arbetar du inom ett eller flera ansvarsområden som alla bidrar till gästens helhetsupplevelse. Under din tid hos oss kan dessa områden variera i takt med att du och affären utvecklas. Hos oss får du ta ett eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic Visby!
Vad innebär rollen som Teamledare?
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för den viktiga uppgiften att hotellet håller en hög standard avseende helt och rent och ser till att våra gäster får en "wow-känsla" när de kliver in på hotellet och i sitt hotellrum. I din roll ingår utöver teamledaruppgifter, städning i den dagliga driften. Vissa dagar arbetar du i driften och vissa dagar är det du som lägger upp planeringen för dagen och leder och fördelar arbetet. Du är ett stöd till de som arbetar i driften och ser till att alla har rätt förutsättningar för att utföra sina jobb. Du tar tillsammans med teamet hand om ny personal och håller i den praktiska utbildningen och vad som ingår i de dagliga rutinerna. En sista check av rummen innan gäster kan checka-in och i mån av tid stöttar du Housekeeping manager med diverse administrativa uppgifter.
Vem är du?
För den här rollen krävs att du har både förmåga och vilja att arbeta med ett
driftsnära ledarskap. För att passa i rollen tror vi också att du har en väl utvecklad social förmåga och är kapabel att hantera att det händer många olika saker samtidigt. Det är mycket viktigt att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster. Du är en lyhörd och prestigelös lagspelare som tar ett stort
ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Du behöver vara noggrann och ha ett öga för detaljer. Det är viktigt att du har en god fysik, är flexibel och har god samarbetsförmåga då alla medarbetare tillsammans ansvarar för gästens upplevelse. Du sprider god energi runt dig och är en omtänksam kollega. Vi ser gärna att du har tidigare vana från hotellbranschen och/eller operativt ledarskap. Har god kunskap i både svenska och engelska samt datorvana. Tidigare erfarenhet från hotell är meriterande.
Hotellet är öppet alla dagar i veckan så du arbetar vardagar och helgar samt kan även kvällsjobb förekomma.
Information om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80%.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic Visby!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556141-1009), https://www.gotlandhotelsproperties.se Arbetsplats
Scandic Visby Jobbnummer
