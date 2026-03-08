Teamledare Eventförsäljning
Medla Sverige AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-03-08
Teamledare med goda befordringsmöjligheter
Vi söker en driven ledare med säljfokus
Leder du hellre än att följa? Agerar du hellre än att reagera? Och har du insett att du lyckas när dina medarbetare lyckas? Då kan det mycket väl vara dig vi söker till rollen som TL på Jobbplats.
Sedan starten har Jobbplats drivits av två nyckelord: driv och lagspel. Vi har byggt ett team av drivna säljare som är lättare att likna vid ett idrottslag än ett företag. På Jobbplats vinner vi tillsammans, och förlorar tillsammans. Det är viktigt för oss. Nu söker vi en teamledare till event som delar vår ambition av att alltid bli bättre - både individuellt och kollektivt.
Vad går jobbet ut på?
Som teamleader på Jobbplats ansvarar du för budget, schemaläggning och utbildning av nya och befintliga medarbetare. Du slänger inte upp fötterna på skrivbordet och bränner igenom dina gamla telefonlistor utan är aktivt ute och träffar dina säljare och kunder. Dessutom säljer du själv i sann laganda. Du lever som du lär, föregår med gott exempel och inspirerar dina medarbetare.
Befordringsmöjligheter
Skulle jobbet som teamledare gå bra finns goda möjligheter att ta rollen som säljchef. Då ansvarar du för våra teamledare.
Vem tror vi att du är?
Du vet att försäljning kan vara snabba pengar - inte enkla pengar. Du har en tydlig målsättning i vad och vart du vill i karriären, och du ser ett stort värde i att skapa och utveckla ett bra team. Du gillar att sätta upp budget, och krossa den. Du är en tävlingsmänniska som hjälper dina säljare att trivas och prestera på arbetet.
Hos Jobbplats får du allt stöd och all utbildning du behöver oavsett om du är säljare eller chef.
Vill du veta mer?
Hör av dig till oss så bokar vi in en tid och tar ett förutsättningslöst snack över en kopp kaffe. Eller så skickar du en ansökan här. Vi hörs! Ersättning
