Teamledare
2025-11-17
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Hemtjänst
Region Gotland erbjuder sina medborgare valfrihet inom hemtjänsten (LOV), där hemtjänsten Region Gotland är den största utföraren och ingår i socialförvaltningen.
Vi har ett viktigt och givande uppdrag att ge stöd till människor i deras hem och i deras vardag. Avdelningen är en effektiv konkurrenskraftig utförarorganisation med professionella medarbetare i ständig utveckling. Våra grundläggande värderingar är delaktighet, förtroende och omtanke.
Teamledarrollen har införts för att stärka kvaliteten och ledarskapet i hemtjänsten.
Teamledarrollen har införts för att stärka kvaliteten och ledarskapet i hemtjänsten.
Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete. Dina arbetsuppgifter sträcker sig över flera områden; arbetsledning och samordning, planering och bemanning, kontakter och samarbete samt administration. Som teamledare leder du det dagliga arbetet och säkrar att bemanningen är rätt i förhållande till brukarnas beviljade insatser, med fokus på ekonomiskt och hälsomässigt hållbar bemanning. Du har kontakt- och samarbetsytor inom och utanför den egna organisationen, bland annat med brukare och anhöriga, sjukvården och biståndshandläggare.
Du har ansvar för att ta emot och planera uppstart av nya och förändrade uppdrag. Du ansvarar för anställnings- och behörighetsadministration, inköp, fakturahantering, mötesadministration och andra administrativa uppgifter. Du är ett viktigt stöd till enhetschefen och tillsammans planerar ni gemensamma aktiviteter, följer upp verksamheten mot uppsatta mål och driver utvecklingsarbeten. Din uppgift blir också att samordna och administrera vissa enhetsgemensamma insatser, så som till exempel utbildningar och enkäter. Arbetet sker under dagtid.
Vem är du?
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning, gärna med administrativ inriktning eller från vård- och omsorgsprogrammet. Har du dessutom en högskoleutbildning inom socialt arbete, ledarskap eller något annat relevant område ser vi det som meriterande. För tjänsten krävs B-körkort, och det är en fördel om du har tillgång till egen bil, då arbetet innebär resor mellan olika orter.
Som ambulerande teamledare trivs du med variation och att snabbt kunna anpassa dig till nya miljöer - ena dagen kan du arbeta i Fårösund, nästa i Hemse. Du är en person som gillar att ha många bollar i luften och ser möjligheter där andra ser utmaningar.
Du har erfarenhet av arbetsledning, bemanning och schemaläggning, gärna kombinerat med arbete inom planering eller logistik. Du är van att ta ansvar, arbeta självständigt och hitta lösningar även när förutsättningarna förändras. Mycket god datorvana och kunskaper i Officepaketet är en självklarhet. Har du dessutom erfarenhet av Treserva och hemtjänst är det meriterande.
Som person är du strukturerad, noggrann och lösningsorienterad. Du har lätt för att ta ledningen och trivs med att inspirera och stötta andra. Eftersom verksamheten snabbt kan förändras behöver du kunna tänka om, prioritera och agera med gott omdöme.
Du möter många människor i din roll, därför är det viktigt att du har god kommunikativ och pedagogisk förmåga, och att du uttrycker dig tydligt och professionellt - både muntligt och skriftligt.
Välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
