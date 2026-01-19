Teamleader/Transportledare

ICA hem till dig AB / Chefsjobb / Linköping
2026-01-19


Teamleader / Transportledare till ICA:s egna åkeri (TER) - Linköping
Vill du ta nästa steg i din karriär inom logistik och ledarskap?
ICA:s egna åkeri (TER) i Linköping söker nu en Teamleader/Transportledare som vill vara med och utveckla vår verksamhet vidare.

Om rollen
Du har en nyckelroll i den dagliga driften och arbetar nära våra chaufförer för att säkerställa effektiva och kvalitativa transporter.
Verksamheten består idag av ca 40 chaufförer och 15 ekipage som utgår från Linköping.

Arbetstid: Dagtid samt viss jourverksamhet
Tillträde: Snarast

Vi söker dig som
Har erfarenhet av logistik/transport
Har jobbat med människor och ledarskap
Är lösningsorienterad, självgående och flexibel
Trivs i ett högt tempo och kan hantera flera uppgifter samtidigt

Vi erbjuder
En utvecklande roll i ett stabilt och välkänt företag
Möjlighet att påverka och utveckla åkeriets framtid
Ett engagerat team och stark laganda

Ansökan
Skicka CV och personligt brev till:
Robert.ahrn@ica.se

Urval sker löpande - välkommen med din ansökan

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: robert.ahrn@ica.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teamleader".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ICA hem till dig AB (org.nr 559054-2220)
Köpetorpsgatan 8 (visa karta)
582 78  LINKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9693125

