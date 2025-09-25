Teamleader sökes!
Saab AB / Chefsjobb / Linköping Visa alla chefsjobb i Linköping
2025-09-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vill du vara med i arbetet att forma en ny verksamhet? Då är detta chansen för dig! Vi söker en initiativtagande Teamleader som vill ta sig an utmaningen att etablera nya rutiner, optimera befintliga arbetsmetoder och stärka teamets arbetsprocesser. Under 2025 har vi introducerat en ny del av produktionsflödet i vår verksamhet i Linköping, och vi söker nu en Teamleader som kan stötta teamet i det dagliga arbetet.
Du kommer att vara en viktig del av en proaktiv funktion som identifierar och åtgärdar problem tidigt. Du kommer också att spela en central roll i att höja teamets kompetens, engagemang och samhörighet. Som Teamleader kommer du även att samordna och stödja det nya produktionsteamet samt sektionschefen i frågor som rör drift och förbättringsarbete. Denna roll inkluderar inte arbetsmiljö- eller personalansvar. Detta är en tjänst med grund i operatörsansvar, där du vid behov kan behöva arbeta i produktion.
Arbetsuppgifter som kan komma att ingå i tjänsten:
* Leda dagliga styrningar och följa upp diverse mätetal
* Stötta vid störningar och felärenden
* Fördela arbetsuppgifter inom gruppen
* Utbilda och coacha för att säkerställa grundläggande kompetens i arbetslaget
* Säkerställa att befintliga standarder följs och identifiera förbättringsområden inom det standardiserade arbetet
* Följa upp 5S-arbete och förbättringsarbete
* Delta i detaljplaneringen av produktionen tillsammans med närmaste chef och planerarePubliceringsdatum2025-09-25Profil
Vi söker dig som vill utveckla ditt ledarskap och vara en drivande del i teamets framgång. Du har erfarenhet av arbete inom industri, gärna i en liknande typ av tillverkande produktion, eftersom du kommer stötta teammedlemmarna i detaljfrågor. Vi ser gärna att du är ansvarstagande, driven och nyfiken. Eftersom en stor del av din roll innebär informationsöverföring till medarbetare, är det också viktigt att du är kommunikativ, samarbetsvillig och strukturerad. Goda språkkunskaper i både svenska och engelska är nödvändiga för att säkerställa en tydlig och effektiv kommunikation, vilket är avgörande för att upprätthålla hög kvalitet och effektivitet i våra processer.
Meriterande för tjänsten är:
* Erfarenhet av arbete med LEAN
* Tidigare erfarenhet av en Teamleader-roll
Detta är ett uppdrag som inledningsvis är förlagt på ett år, med möjlighet till förlängning. Du får en spännande möjlighet att bidra till verksamheten under en tidsbegränsad period, med chans till förlängning om behov kvarstår. Du kommer i grunden vara anställd som Operatör men ha ett tillägg som Teamlead, vilket innebär att om behov inte kvarstår återgår du till arbete som Operatör.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36518". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab Dynamics AB Jobbnummer
9527303