Teamleader Guest Service - First Camp
First Camp Sverige AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2025-10-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos First Camp Sverige AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Lysekil
, Varberg
, Uddevalla
eller i hela Sverige
First Camp erbjuder en arbetsplats med stark tillväxt och snabb utvecklingstakt. Här är gästens upplevelse alltid i fokus. Våra supportkontor är centralt belägna i Stockholm respektive Göteborg.
Teamleader Guest Service - Göteborg
Vill du vara med och skapa en förstklassig gästupplevelse och samtidigt bidra till att utveckla norra Europas ledande camping- och resortkedja? Vi söker nu en Guest Service Teamleader som vill kombinera operativt arbete med arbetsledning och utveckling - i ett värderingsdrivet och engagerat team.
Om rollen
Som Teamleader på Guest Service blir du en viktig del av vårt centrala kundtjänstteam i Göteborg. Du leder och coachar dina kollegor i det dagliga arbetet och är själv en aktiv del i kontakten med gäster via telefon, mejl och chatt.
Rollen är operativ men innebär också att du tillsammans med Guest Service Manager bidrar till att utveckla avdelningens struktur, rutiner och verktyg - för att skapa en ännu bättre supportupplevelse för våra gäster.
Du kommer bland annat att:
- Leda och coacha teamet i det dagliga arbetet.
- Hantera gästärenden, bokningar och reklamationer.
- Agera eskaleringspunkt vid mer komplexa ärenden.
- Säkerställa att rutiner följs och att kommunikationen fungerar i teamet.
- Driva förbättringsinitiativ som stärker vår Guest Service-funktion.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av kundservice och gärna har arbetat i en arbetsledande roll. Du trivs i ett sammanhang där du både får arbeta hands-on och samtidigt bidra till utveckling och förbättring.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
- Trygg och kommunikativ i arbetsledarrollen.
- Strukturerad och noggrann, med förmåga att skapa ordning och effektivitet.
- Relationsskapande och coachande - du får andra att växa.
- Positiv, lösningsorienterad och serviceinriktad.
Krav:
- Erfarenhet av kundservice.
- God kommunikativ förmåga i svenska och engelska.
- Vana vid att arbeta i systemmiljöer.
Meriterande:
- Erfarenhet av arbetsledning.
- God förmåga att tala danska.
- Förståelse för norska och tyska.
Vad Erbjuder Vi?
Hos oss på First Camp blir du del av ett värderingsdrivet företag där vi hjälps åt, har roligt tillsammans och arbetar för att skapa fantastiska gästupplevelser.
Vi erbjuder:
- En arbetsplats i centrala Göteborg med härliga kollegor.
- Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och personalförmåner.
- Utvecklingsmöjligheter i en internationell koncern i tillväxt.
Möjligheten att vara med och påverka hur vi bygger framtidens Guest Service.
Våra gemensamma värderingar styr våra dagliga handlingar:
We Care: Vi jobbar tillsammans med omtanke om gästen, medarbetaren och planeten. Vi skapar en öppen och stöttande miljö där vi utmanar varandra, lär oss av misstag och firar framgångar.
We Have Fun: Genom att vara oss själva och ha roligt ihop skapar vi en välkomnande stämning för alla vi möter. Tillsammans skapar vi fina minnen för våra team, kollegor och gäster.
We Simplify: Framåtanda, tillsammans med viljan att lära, gör att vi ständigt förbättrar och utvecklar hur vi arbetar. Vi gör det enkelt för varandra - det ska vara lätt att göra rätt för både kollegor och våra gäster.
We Deliver Results: Vi fokuserar i allt vi gör på att skapa resultat för våra gäster, kollegor och hela företaget. Målen är högt satta och vi lyckas bäst när vi använder både hjärta och hjärna.
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och omtänksamma kollegor som delar med sig av visdom och skratt. Tillsammans vill vi fortsätta vår framgångssaga och växa med fler stjärnor som vill vara med och bygga vår framtid.
Ansökan
Vi rekryterar löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan!
First Camp är norra Europas ledande campingkoncern med över 70 destinationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Vi är inne i en spännande tillväxtfas och har genom organisk tillväxt och ett stort antal förvärv gått från drygt 100 MSEK i omsättning 2016 till nu över 1 000 MSEK ett normalår. Vi är ett stort team med över 2500 medarbetare som brinner för våra gästers upplevelser och som strävar mot att bygga världens ledande campingkedja. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/234". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare First Camp Sverige AB
(org.nr 556618-9873) Arbetsplats
Guest Service Jobbnummer
9563252