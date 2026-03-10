Teamleadande lokalvårdare
Lokalvårdare med extra ansvar - till Halmstad Golfarena
Vi söker en engagerad lokalvårdare med extra ansvar som vill vara med och säkerställa att vår anläggning håller hög kvalitet när det gäller renlighet och trivsel.
Hos oss spelar varje detalj roll - och ditt arbete är en viktig del av upplevelsen för våra medlemmar och gäster.Publiceringsdatum2026-03-10Om företaget
Halmstad Golfarena öppnade 2011 som en träningsanläggning för golf. Sedan dess har verksamheten utvecklats och anläggningen innefattar idag även restaurang, ett stort gym, hotell och golfhus med totalt över 100 sängplatser samt en solcellsanläggning.
Vi välkomnar gäster och medlemmar året runt och strävar alltid efter att erbjuda en anläggning i toppklass.Om tjänsten
Som lokalvårdare hos oss ansvarar du för att våra lokaler håller en hög standard när det gäller renlighet och ordning. Tjänsten innebär även ett extra ansvar där du säkerställer att arbetet planeras och utförs med hög kvalitet. Du leder dina kollegor i dagens arbete men utan formellt personalansvar.
Du är en person som:
Är engagerad i ditt arbete
Har ett positivt sinne och ser möjligheter
Tar ansvar och agerar när du ser brister
Förstår vikten av att hålla en hög kvalitetsnivå i alla delar av anläggningen
Vill bidra till att våra medlemmar och gäster får en bra upplevelse - varje dag, året runtKvalifikationer
Du har flera års erfarenhet av lokalvård, gärna från hotell- eller träningsanläggningar.
Du har kunskap om systematiskt lokalvårdsarbete och kan upprätta städinstruktioner och årsplaner.
Intervjuer sker löpande och anställning möjlig från 1 April. Tjänst på 80% möjligt om sökande önskar det.
Vi önskar ej bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
