Teamlead 1st Line - Upheads
Gigstep AB / Chefsjobb / Helsingborg Visa alla chefsjobb i Helsingborg
2026-02-16
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gigstep AB i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Klippan
, Svalöv
eller i hela Sverige
Upheads fortsätter att växa och söker en Teamlead till sitt 1st Line-team. Rollen passar dig som trivs i en operativ vardag, uppskattar ett högt tempo och vill stötta ett team som har nära kontakt med både kunder och slutanvändare.
Som Teamlead leder du ett team på cirka10 medarbetare. Du är nära verksamheten i den dagliga driften, planerar och prioriterar resurser och säkerställer att ärenden hanteras effektivt och med hög kvalitet. Rollen är operativ och innebär att du stöttar teamet i ärenden, fungerar som första eskaleringspunkt och själv arbetar i supporten vid behov.
Du bidrar till att utveckla arbetssätt, rutiner och processer, säkerställer god kommunikation mellan olika funktioner och ser till att teamet har rätt förutsättningar för att leverera en professionell och serviceorienterad support. Du samarbetar tätt med Supportchef och andra teamledare samt ansvarar för onboarding av nya medarbetare.
Ansvarsområden:
Leda och samordna den dagliga driften i 1st line
Planera och prioritera resurser samt stötta teamet vid behov
Agera första eskaleringspunkt och arbeta operativt när det krävs
Säkerställa att ärenden hanteras enligt processer, rutiner och SLA
Följa upp flöden, svarstider, kvalitet och dokumentation
Säkerställa korrekt ärenderouting mot 2nd line och specialistteam
Driva förbättringar och främja kunskapsdelning i teamet
Delta vid incidenter och större störningar samt kommunicera driftstatus internt
Bidra med underlag till rapportering och uppföljning
Onboarda och introducera nya medarbetare
Vi tror att du har
Erfarenhet av arbete inom IT-support eller Service Desk
Förståelse för supportprocesser och ärendehanteringssystem
Teknisk kompetens inom t.ex. M365, klienthantering, användarkonton, nätverk och applikationer
Förmåga att prioritera, fatta beslut och hantera eskalationer i en operativ miljö
God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska
Dessutom är du en strukturerad och lösningsorienterad person som är trygg i en koordinerande och stödjande ledarroll. Du är prestigelös, serviceinriktad och samarbetsorienterad, och du behåller lugnet även vid hög belastning. Du trivs i en miljö där användarupplevelsen står i fokus och där teamet utvecklas tillsammans.
Urval sker löpande.
Denna rekryteringsprocess hanteras av Gigstep. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Moa Hagman på moa.hagman@gigstep.se
eller 070-749 72 70. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7229169-1843036". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
Helsingborg C (visa karta
)
252 78 HELSINGBORG Arbetsplats
Gigstep Jobbnummer
9743731