Teamlead 1st Line - Upheads

Upheads fortsätter att växa och söker en Teamlead till sitt 1st Line-team. Rollen passar dig som trivs i en operativ vardag, uppskattar ett högt tempo och vill stötta ett team som har nära kontakt med både kunder och slutanvändare.
Som Teamlead leder du ett team på cirka10 medarbetare. Du är nära verksamheten i den dagliga driften, planerar och prioriterar resurser och säkerställer att ärenden hanteras effektivt och med hög kvalitet. Rollen är operativ och innebär att du stöttar teamet i ärenden, fungerar som första eskaleringspunkt och själv arbetar i supporten vid behov.
Du bidrar till att utveckla arbetssätt, rutiner och processer, säkerställer god kommunikation mellan olika funktioner och ser till att teamet har rätt förutsättningar för att leverera en professionell och serviceorienterad support. Du samarbetar tätt med Supportchef och andra teamledare samt ansvarar för onboarding av nya medarbetare.
Ansvarsområden:
Leda och samordna den dagliga driften i 1st line

Planera och prioritera resurser samt stötta teamet vid behov

Agera första eskaleringspunkt och arbeta operativt när det krävs

Säkerställa att ärenden hanteras enligt processer, rutiner och SLA

Följa upp flöden, svarstider, kvalitet och dokumentation

Säkerställa korrekt ärenderouting mot 2nd line och specialistteam

Driva förbättringar och främja kunskapsdelning i teamet

Delta vid incidenter och större störningar samt kommunicera driftstatus internt

Bidra med underlag till rapportering och uppföljning

Onboarda och introducera nya medarbetare

Vi tror att du har
Erfarenhet av arbete inom IT-support eller Service Desk

Förståelse för supportprocesser och ärendehanteringssystem

Teknisk kompetens inom t.ex. M365, klienthantering, användarkonton, nätverk och applikationer

Förmåga att prioritera, fatta beslut och hantera eskalationer i en operativ miljö

God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska

Dessutom är du en strukturerad och lösningsorienterad person som är trygg i en koordinerande och stödjande ledarroll. Du är prestigelös, serviceinriktad och samarbetsorienterad, och du behåller lugnet även vid hög belastning. Du trivs i en miljö där användarupplevelsen står i fokus och där teamet utvecklas tillsammans.
Urval sker löpande.
Denna rekryteringsprocess hanteras av Gigstep. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Moa Hagman på moa.hagman@gigstep.se eller 070-749 72 70.

