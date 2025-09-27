Team Coach inom Data Analys
Vår kund ska bli en mer datadriven organisation vilket medför förändringar i teknik, arbetssätt och processer. Data, analys och AI har stort fokus både inom verksamhet och IT,
Tekniska landskapet moderniseras och nu pågår initiativ för att ersätta ett gammalt warehouse till en modern Analysplattform i Azure. Analysplattformen består även av en modern onprem lösning samt en Geodataplattform från Esri. Ytterligare moderniseringen kommer genomföras parallellt med utveckling av ny funktionalitet.
Beskrivning av uppdraget:
Du ska ansvara utbilda, coacha och facilitera team och individer i agila principer och metoder. Skapa och implementera processer för agil transformation och agila ceremonier, såsom dagliga stand-ups, sprintplaneringar och retrospektiv. Hantera och följa upp teamets sprintmål och leverabler.
Stötta ledning med bemanning, planering, organisering och koordinering av möten och projekt och hantera kommunikation.
Stötta teamet i deras dagliga arbete och hantera eventuella hinder som kan påverka deras prestation och produktivitet.
Skallkrav:
Minst fem (5) års erfarenhet av arbete inom agila metoder och/eller ramverk som t.ex. scrum/kanban
Minst tre (3) års erfarenhet av arbete som scrum master eller annan coachande roll av agila team
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet av verktyg såsom Jira, Confluence, Miro. Erfarenhet innebär aktivt arbete i verktygen genom att skapa strukturer och vägleda andra i nyttjandet av verktygen
Minst ett (1) tidigare uppdrag där konsult har coachat produktägare i backloghantering och prioritering
Minst ett (1) års arbetsslivserfarenhet av att coacha team i teamöverskridande samarbeten
Minst två (2) års erfarenhet av att planera, leda och summera kreativa och inspirerande workshopar Beskriv
Certifiering inom agilt ramverk som tex PSM I eller motsvarande
Tala och skriva svenska samt engelska flytande
Meriterande:
Minst ett (1) års erfarenhet av att arbeta med team i en data- och analyskontext
Minst ett (1) uppdrag med förändringsledning i agila transformationer
Kunskap inom DevOps och CI/CD-principer från minst ett (1) uppdrag.
Omfattning och villkor:
Detta är en visstidsanställning på heltid under perioden 27-okt-2025 - 30-sep-2026 , hos NXT Interim Stockholm AB, med uppdrag hos vår kund.40 h per vecka och med option på förlängning. Vi tillämpar kollektivavtal.
Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats på kontoret på Kungsholmen i Stockholm. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter vår kunds godkännande.Du behöver bistå med egen mobiltelefon.Vi tar ej emot underkonsulter på detta uppdrag
Låter detta som en intressant roll?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen. Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Varaktighet, arbetstid, etc.
Projekt /Visstidsanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/ Kontakt
Annika Svanström annika.svanstrom@nxtinterim.se Jobbnummer
9529700