Teacher, Substitute, Ages 9 - 16

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Vi söker nu erfarna lärarvikarier vid behov.
Internationella Engelska Skolan Täby är en skola för årskurserna 4-9 med 1300 elever och 115 medarbetare. Hos oss får lärare möjlighet att fokusera på undervisningen och elever ges de bästa förutsättningarna att lära. Vi sätter lärande och kunskap i första rummet. Eleverna lär sig att ta ansvar för sin egen utveckling och arbetsmiljö samt att visa respekt för sina skolkamrater, lärare och sig själva.
Hos oss ligger fokus på lärande och på en lugn miljö där skolans rutiner och regler följs av både elever och personal. IES lägger stor vikt på all personal att upprätthåller skolans värdegrund och vision.
En trevlig atmosfär och ett gott samarbetsklimat är nyckelfaktorer bakom vår framgång. Detta skapar en röd tråd genom elevernas skolgång och hjälper dem att nå sina mål.
Som person är du flexibel, en engagerad lagspelare med ett positivt förhållningssätt. Du är van att arbeta med barn och ungdomar och är professionell, tydlig och ansvarstagande vuxen.
Du har rätt att arbeta i Sverige, kan börja relativt omgående och har ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete i skola.
Att arbeta som vikarie hos oss innebär varierande arbetsuppgifter och undervisning i flera olika ämnen. Vi är en tvåspråkig skola så mycket goda kunskaper i svenska och engelska är grundläggande. Som vikarie arbetar du på timmar, med vissa uppdrag på heltid och längre perioder och andra på deltid eller kortare uppdrag under terminen.
Intervjuer och anställning sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556462-4368), https://taby.engelska.se Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Täby
Diana Cruz diana.cruz.taby@engelska.se
9757873