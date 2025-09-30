Teacher, Substitute, Ages 10 - 15
Grundskollärarjobb / Lund
2025-09-30
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Är du en pensionerad lärare som vill vikariera?
Internationella Engelska Skolan (IES) Lund är en åk 4-9 skola med ca 700 elever och 80 medarbetare. Internationella Engelska Skolan Lund är en skola där lärare kan fokusera på att undervisa, elever ges möjlighet att lära sig och alla tycker om att komma till skolan varje dag. Skolan har en internationell inriktning och undervisningen bedrivs både på engelska och svenska. Skolan verkar för att lärande och kunskap sätts i första rummet. Eleverna lär sig ta ett personligt ansvar för sin egen utveckling och arbetsmiljö och att respektera sina skolkamrater, lärare och sig själva.
Som vikarie är du en del av det dagliga arbetet och arbeta aktivt för att skapa en stimulerande och utvecklande verksamhet med eleven i centrum. Du är en positiv förebild för barnen i alla lägen. Du är aktiv och lyhörd och tar ansvar. Tillsammans med ordinarie personal bidrar du till att eleverna får de bästa förutsättningarna att lyckas.Vem söker vi?
En pensionerad lärare att vikariera i grundskola år 4-9. Du behöver vara flexibel och kunna improvisera. Det är även viktigt att skapa relationer med våra elever och att vara lyhörd för deras behov. Samtidigt är det viktigt att ta ett vuxenansvar och kunna sätta gränser.
Vi söker dig som:
• Har behörig utbildning
• Fördel om du är behörig i engelska eller spanska
• Har erfarenhet från barn och ungdomsverksamhet
• Har ett positivt förhållningssätt och ett trevligt bemötande.
• Är engagerad och ansvarstagande
• Tar egna initiativ och har en god samarbetsförmåga
• Har lätt för att anpassa dig till nya arbetssätt och rutiner.
Rekryteringsprocess
Vi intervjuar fortlöpande. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt - vi ser fram emot att få läsa den!
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Tjänstgöringsgrad: timmar.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://lund.engelska.se Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Lund Kontakt
Tamara Martinovic tamara.martinovic.lund@engelska.se 070 962 44 06 Jobbnummer
9533841