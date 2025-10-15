Teacher, Spanish, Ages 12 - 15
2025-10-15
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Lärare i spanska
Internationella Engelska Skolan (IES) Lund är en åk 4-9 skola med ca 700 elever och 80 medarbetare. Internationella Engelska Skolan Lund är en skola där lärare kan fokusera på att undervisa, elever ges möjlighet att lära sig och alla tycker om att komma till skolan varje dag. Skolan har en internationell inriktning och undervisningen bedrivs både på engelska och svenska. Skolan verkar för att lärande och kunskap sätts i första rummet. Eleverna lär sig ta ett personligt ansvar för sin egen utveckling och arbetsmiljö och att respektera sina skolkamrater, lärare och sig själva.
Vi söker nu en legitimerad lärare med ämnesbehörighet i spanska.
I tjänsten ingår delat mentorskap. Du har en positiv människosyn och har förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Som lärare hos oss tycker du att det är roligt, stimulerande och utvecklande att undervisa elever som kommer från flera olika länder och ge varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och förmågor.
Ansvarsområden:
• Planera och genomföra lektioner
• Bedöma elevens framsteg, ge konstruktiv feedback och föra noggranna dokumentationer
• Mentorskap för elever i en av de klasserna du undervisar
• Samarbeta med kollegor för att skapa en stödjande och inkluderande lärmiljö
• Delta i professionell utveckling och bidra till skolans gemenskap
Vem är du?
• Du har lärarexamen med behörighet och legitimation att undervisa spanska.
• Meriterande om du har erfarenhet från arbete i skolan.
• Förmåga att anpassa undervisningsmetoder för att möta elevernas olika behov.
• Engagemang för kontinuerlig professionell utveckling och lärande.
• Du brinner för utveckling och ett kollegialt arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi förutsätter att du har ett genuint intresse för barn och ungdomar. Hos oss är studiero viktigt, varför du behöver vara trygg i din roll och ha förmågan att skapa ett gott arbetsklimat både bland elever och kollegor. Du behöver också vara en lagspelare, ha en hög arbetsmoral och tycka om att arbeta med människor i en internationell skolmiljö. Du behöver ha en god förmåga att kommunicera och samverka med elever, kollegor samt vårdnadshavare och en vilja att vara med och utveckla vår skola.
Tjänsten är en tillsvidare, heltidstjänst (100%) med start i januari 2026. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Lön enligt överenskommelse, kollektivavtal finns.
Rekryteringen sker löpande, så skicka in din ansökan (CV, personligt brev och lärarlegitimation) via vår IES Careers-webbplats.
Sista dag för ansökan är 2025-11-09.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fixed salary
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556462-4368), https://lund.engelska.se Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Lund Kontakt
Tamara Martinovic tamara.martinovic.lund@engelska.se 070 962 44 06
9558026