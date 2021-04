Teacher, Social Studies, Ages 11 - 13 - Internationella Engelska skolan i Sverige AB - Grundskolelärarjobb i Södertälje

Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskolelärarjobb / Södertälje2021-04-13Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 39 schools and around 28,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.More about the company and its schools can be found at www.engelska.se IES Södertälje är en skola med en internationell inriktning och undervisningen bedrivs både på engelska och svenska. Skolan verkar för att lärande och kunskap sätts i första rummet. Eleverna lär sig ta ett personligt ansvar för sin egen utveckling och arbetsmiljö och att respektera sina skolkamrater, lärare och sig själva.Att vara en del av IES innebär att du dagligen får ta del av en internationell miljö på riktigt. Vi har både lärare och elever från alla världens hörn. Vår målsättning är att vara det självklara valet när det kommer till skola, både för personal, vårdnadshavare och barn. Här möts du dagligen av drivna och engagerade medarbetare som tillsammans verkar för att vi ska fortsätta att leverera höga akademiska resultat. För oss är samarbete A och O.2021-04-13Vi söker dig som är behörig lärare i SO för undervisning i årskurs 5-6. Du bör vara positiv och samarbetsvillig och beredd på att ingå i ett internationellt team. I tjänsten ingår också delat mentorskap för en klass. Din egen undervisning som lärare sker på svenska men kollegor emellan talar vi engelska/svenska.Vi vill att du har examen från lärarutbildning och lärarlegitimation eller motsvarande utbildning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån våra behov och förutsättningar.Personliga kvalifikationerDu är utåtriktad, social och har lätt för att komma överens med dina kollegor. Du är även bra på att prioritera på ett effektivt sätt, känner dig bekväm med att arbeta självständigt och vågar be om hjälp när det behövs. Du är noggrann och strukturerad samt har en god förmåga att formulera dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Du är en van IT-användare och sätter dig snabbt in i nya datasystem. Vi erbjuder dig ett varierande och utvecklande arbete med goda förutsättningar för personlig utveckling, en arbetsplats med en trygg och välkomnande atmosfär, en miljö som innehåller skratt i vardagen samtidigt som den är drivande och utvecklande mot tillgänglig undervisning för alla.Förutom att hålla tydliga och meningsfulla lektioner förväntas all personal vara välorganiserade, stolta över sin arbetsinsats samt vara goda förebilder för våra elever.Rekrytering sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.Varaktighet, arbetstidFull time Permanent with probationFixed salarySista dag att ansöka är 2021-05-13Internationella Engelska Skolan i Sverige AB5688173