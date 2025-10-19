Taxiförare Uber & Bolt
Taxi driver wanted - evening & night shifts in Hallunda
We are looking for a responsible and reliable taxi driver for evening and night shifts, starting immediately in Hallunda Centrum.
You start and finish in Hallunda but drive all around Stockholm.
Working hours: 18:00-06:00, you choose which days you want to work.
Requirements:
Taxi driver license (TFL)
Category B driving license
Swedish or English language
We offer:
Flexible hours, stable work, and a friendly team.
Location: Hallunda Centrum
Email: omidjafari.taxi@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
