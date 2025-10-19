Taxiförare Uber & Bolt

Jafari, Omid / Fordonsförarjobb / Botkyrka
2025-10-19


Taxi driver wanted - evening & night shifts in Hallunda
We are looking for a responsible and reliable taxi driver for evening and night shifts, starting immediately in Hallunda Centrum.
You start and finish in Hallunda but drive all around Stockholm.
Working hours: 18:00-06:00, you choose which days you want to work.
Requirements:
Taxi driver license (TFL)

Category B driving license

Swedish or English language

We offer:
Flexible hours, stable work, and a friendly team.
Location: Hallunda Centrum
Email: omidjafari.taxi@gmail.com
SMS: 072 365 47 42 (please send SMS - I might not answer calls)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: omidjafari.taxi@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jafari, Omid
Hallunda Centrum (visa karta)
145 68  NORSBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Jafari Omid

Jobbnummer
9563682

