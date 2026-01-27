Taxiförare sökes 50% provision

Taxi Mode AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-01-27


Visa alla fordonsförarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Taxi Mode AB i Malmö

Vi på Taxi Mode AB söker flera taxiförare i Malmö. Du kommer att köra för Uber och Bolt och får 50% av allt du kör in.
Jobbet är flexibelt - du väljer själv när du vill jobba
Bilen finns i Holma, och du kan ha bilen hos dig om du vill
Vi söker dig som är:
• Pålitlig och ansvarstagande
• I tid och noggrann
• Trevlig mot kunder

Publiceringsdatum
2026-01-27

Kontaktuppgifter för detta jobb
Telefon: 076-087 52 26
E-postadress: taxiimode@gmail.com

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: Taxiimode@gmail.com

Arbetsgivare
Taxi Mode AB (org.nr 559503-6954)
Snödroppsgatan 43 Lgh 1201 (visa karta)
215 27  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9708198

Prenumerera på jobb från Taxi Mode AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Taxi Mode AB: