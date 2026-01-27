Taxiförare sökes 50% provision
2026-01-27
Vi på Taxi Mode AB söker flera taxiförare i Malmö. Du kommer att köra för Uber och Bolt och får 50% av allt du kör in.
Jobbet är flexibelt - du väljer själv när du vill jobba
Bilen finns i Holma, och du kan ha bilen hos dig om du vill
Vi söker dig som är:
• Pålitlig och ansvarstagande
• I tid och noggrann
• Trevlig mot kunder
Telefon: 076-087 52 26
E-postadress: taxiimode@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: Taxiimode@gmail.com

Arbetsgivare Taxi Mode AB
Snödroppsgatan 43 Lgh 1201
215 27 MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
