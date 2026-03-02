Taxiförare

Nino Taxi / Fordonsförarjobb / Växjö
2026-03-02


Nino Taxi söker medarbetare som vill jobba hos oss.
Vi kör under beställning centrallen Växjö Taxi
Krav är taxiförarelegtomation men även om du håller på att ta den så kan du söka till denna tjänsten.
Du skall genomföra en snabb intern utbildning via Växjö taxi som dem genomför.
Arbetstider och lön enlig ök vilket vi kommer överens med varandra
Vid intresse Ring på 0735328001
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: Ninotaxi81@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nino Taxi
352 49  VÄXJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Växjö Golfrundan 8

Kontakt
VD
Nihad Nuhic
ninotaxi81@hotmail.com
0735328001

Jobbnummer
9769951

