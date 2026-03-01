Taxiförare
HNT Taxi AB / Fordonsförarjobb / Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du ha kul på jobbet?
Att köra taxi är omväxlande och roligt, du får frihet under ansvar och kan styra din inkomst till stor del då du kör på provision.
Vi söker nu chaufförer som vill jobba heltid vardagar, kvällar och nätter
Du ska självklart tycka om att köra bil men också ha social kompetens och kunna prata med både barn och äldre människor. Vi kör skolbarn, färdtjänst/sjukresor, flygtaxi och privata kunder.
Vi kör för Sverigetaxi! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: hntab@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HNT Taxi AB
(org.nr 559470-5054) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luleå kommun Kontakt
Karim Suliman hntab@outlook.com 0739652717 Jobbnummer
