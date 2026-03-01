Taxiförare

HNT Taxi AB / Fordonsförarjobb / Luleå
2026-03-01


Vill du ha kul på jobbet?
Att köra taxi är omväxlande och roligt, du får frihet under ansvar och kan styra din inkomst till stor del då du kör på provision.
Vi söker nu chaufförer som vill jobba heltid vardagar, kvällar och nätter
Du ska självklart tycka om att köra bil men också ha social kompetens och kunna prata med både barn och äldre människor. Vi kör skolbarn, färdtjänst/sjukresor, flygtaxi och privata kunder.
Vi kör för Sverigetaxi!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: hntab@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
HNT Taxi AB (org.nr 559470-5054)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Luleå kommun

Kontakt
Karim Suliman
hntab@outlook.com
0739652717

Jobbnummer
9769629

