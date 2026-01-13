Taxiförare
Taxiförare - Fordonsförarjobb / Malmö
2026-01-13
Malmö
Vi söker engagerade taxiförare!
Är du serviceinriktad, punktlig och trivs bakom ratten? Vi söker dig som vill köra taxi i ett växande företag med fokus på trygghet och kundnöjdhet.
Vi erbjuder flexibla arbetstider, bra villkor och en trevlig arbetsmiljö.
Öppen för alla
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: anafiaz@hotmail.se
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Fayyaz, Muhammad
Sevedsgatan 10
214 45 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Fayyaz Muhammad Jobbnummer
9682632