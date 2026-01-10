Taxiförare

Elitta AB / Fordonsförarjobb / Södertälje
2026-01-10


Vi söker taxichaufför - 50/50 provision

Vi söker en seriös och pålitlig taxichaufför som vill arbeta hos oss.
Arbetet sker med provisionsbaserad lön - 50/50.

Vi erbjuder:

50/50-provision
Tillgång till bil
Flexibla arbetstider
Stöd från oss i det dagliga arbetet

Vi söker dig som:

Har giltigt taxiförarlegitimation
Är punktlig, ansvarstagande och serviceinriktad
Kan arbeta självständigt
Talar svenska eller engelska

Erfarenhet är meriterande men inget krav.

Intresserad?
Kontakta oss via telefon eller sms för mer information.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Mobil
E-post: infowayways@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Elitta AB (org.nr 559371-0584)
Fornbacken 3 (visa karta)
152 56  SÖDERTÄLJE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Bygg Way Sverige AB

Kontakt
Tomas Bergman
infowayways@gmail.com
0729995000

Jobbnummer
9677066

