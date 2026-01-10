Taxiförare
2026-01-10
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
Vi söker taxichaufför - 50/50 provision
Vi söker en seriös och pålitlig taxichaufför som vill arbeta hos oss.
Arbetet sker med provisionsbaserad lön - 50/50.
Vi erbjuder:
50/50-provision
Tillgång till bil
Flexibla arbetstider
Stöd från oss i det dagliga arbetet
Vi söker dig som:
Har giltigt taxiförarlegitimation
Är punktlig, ansvarstagande och serviceinriktad
Kan arbeta självständigt
Talar svenska eller engelska
Erfarenhet är meriterande men inget krav.
Intresserad?
Kontakta oss via telefon eller sms för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Mobil
E-post: infowayways@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elitta AB
(org.nr 559371-0584)
Fornbacken 3 (visa karta
)
152 56 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bygg Way Sverige AB Kontakt
Tomas Bergman infowayways@gmail.com 0729995000 Jobbnummer
9677066