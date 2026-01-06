Taxiförare
2026-01-06
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
Visa alla jobb hos M & E Projects AB i Södertälje
M & E Projects AB var etablerad i 2023.Vi har bedrivit transportbranschen i flera år nu men nybildat som ett aktivbolag.
Vi letar just nu efter nya taxichaufförer för att hjälpa till att sköta taxibranschen i vårt företag.
Du måste ha svenskt körkort i minst 5 år och taxi legitimation i minst 2 år.
Vi har nya hybridbilar. Toyota Corolla.
Om du är intresserad av att köra med Uber eller Bolt eller Taxi Jakt kan du vara säker på att du kan vara ansluten via vårt företag till dessa tjänster.
Vi söker pålitliga förare som är villiga att göra sitt bästa på jobbet och få betalt för sina tjänster.
Om du bor I Södertälje eller nãrheten,det ãr bäst för oss.
Var villig att underteckna kontraktet när du är engagerad i vårt företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: monday.efosa@yahoo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M & E Projects AB
