Taxiförare
Hasoon, Mohamad / Fordonsförarjobb / Botkyrka Visa alla fordonsförarjobb i Botkyrka
2025-12-20
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hasoon, Mohamad i Botkyrka
Vi söker en ansvarstagande, serviceinriktad och motiverad taxiförare som vill bli en del av vårt team och köra för Bolt och Uber. Du kommer att köra ett fullt utrustat taxifordon och ansvara för att transportera passagerare på ett säkert, tryggt och professionellt sätt.
Vi erbjuder:
Heltidsarbete
Modernt och fullt utrustat fordon
Vid heltidsarbete finns möjlighet att behålla bilen, förutsatt att du är seriös och ansvarsfull
Meriterande:
Nystartsjobb
Krav:
Giltig taxiförarlegitimation
Ansvarstagande, punktlig och serviceinriktad
Arbetsuppgifter:
Köra passagerare säkert och i tid till deras destinationer
Hantera betalningar och kundservice professionellt
Ansvara för att fordonet hålls rent och i gott skick
Följa alla gällande trafik- och taxiregler.
Vid frågor ring: 0704757831 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: Mohamad_aldani@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hasoon, Mohamad Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hasoon Mohamad Jobbnummer
9658239