2025-11-12
Taxiförare sökes till SA Transport & Logistics AB - Uppsala/Arlanda
SA Transport & Logistics AB söker nu engagerade taxiförare för arbete i Uppsala och Arlandaområdet.
Om du har en giltig svensk taxiförarlegitimation kan vi bistå dig i processen att ansöka om arbetstillstånd i Sverige.
Hos oss får du en konkurrenskraftig lön, trygga anställningsvillkor och omfattande försäkringsskydd.

Kvalifikationer
Giltig taxiförarlegitimation från Sverige
Möjlighet att arbeta heltid eller deltid
Beredd att arbeta fasta pass om 8-10 timmar
Våra bilar är godkända av Arlanda och TransportstyrelsenOm tjänsten
Lön: Fast och rörlig del
Arbetsplats: Uppsala och Arlanda, med arbete i Stockholm vid behov
Anställningsform: Tillsvidare eller tidsbegränsad
Vi erbjuder en stabil arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och trygga förmåner, vilket garanterar både säkerhet och arbetstillfredsställelse.
Rekryteringsprocess:
Observera att bakgrundskontroll kommer att genomföras för de kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen.

Så ansöker du
Välkommen att kontakta oss med ditt CV och, om tillgängligt, bevis på tidigare erfarenhet.
Skicka din ansökan via e-post till: sa.transport.logistics.ab@gmail.com
Om du har taxiförarlegitimation och söker en meningsfull karriär inom transportbranschen, ansök nu och bli en del av SA Transport & Logistics AB.
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
