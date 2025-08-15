Taxiförare - Serviceresor Jönköping
2025-08-15
TAXIFÖRARE JÖNKÖPING
Vi söker förare både för heltid och deltid
Du som söker ska ha B-körkort och taxilegitimation.
Tjänsten kommer att utgå från vår depå i Jönköping.
Vi erbjuder ett roligt och flexibelt arbete för dig som brinner för service och kundkontakt. I rollen som taxiförare ansvarar du för att med ett inspirerande kundbemötande transportera våra kunder på ett tryggt och säkert sätt och vid behov hjälpa dem med frågor och funderingar.
Om Go-Ahead Sweden AB
Vi är ett företag med över 400 fordon och 750 anställda i södra Sverige. Vi är numera en del av Go-Ahead Group, en brittisk koncern med över 35.000 anställda. Vi bedriver de flesta typer av persontransporter och är nu i behov av ytterligare personal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://www.go-ahead.se/jobbannonser-1/taxif%C3%B6rare-j%C3%B6nk%C3%B6ping
E-post: moris.malhem@go-ahead.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare Jönköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flexbuss Sverige AB
(org.nr 556360-2522), https://www.go-ahead.se/jobbannonser/taxif%C3%B6rare-j%C3%B6nk%C3%B6ping
554 39 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Go-Ahead Sweden AB Kontakt
Depåansvarig
Moris Malhem moris.malhem@go-ahead.se 0481-548 21 Jobbnummer
9459492