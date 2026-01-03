Taxichaufför sökes Heltid
2026-01-03
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
Vi söker en taxichaufför för heltidsarbete i Stockholm.Publiceringsdatum2026-01-03Dina arbetsuppgifter
Du arbetar som taxichaufför och kör kunder i hela Stockholmsområdet. Bilen finns i Södertälje.
Bilinformation:
Volvo, årsmodell 2018
Diesel
Fyrhjulsdrift (4WD)
Läderklädsel
Backkamera
Parkeringssensorer fram och bak
Fullt utrustad
Komfort finns
Anställning:
Heltid
Start enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: info@abstrafikskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ABS Trafikskola AB
(org.nr 559082-5112)
Dalagatan 11 (visa karta
)
151 33 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9668303