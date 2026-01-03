Taxichaufför sökes Heltid

ABS Trafikskola AB / Fordonsförarjobb / Södertälje
2026-01-03


Vi söker en taxichaufför för heltidsarbete i Stockholm.

Publiceringsdatum
2026-01-03

Dina arbetsuppgifter
Du arbetar som taxichaufför och kör kunder i hela Stockholmsområdet. Bilen finns i Södertälje.
Bilinformation:
Volvo, årsmodell 2018

Diesel

Fyrhjulsdrift (4WD)

Läderklädsel

Backkamera

Parkeringssensorer fram och bak

Fullt utrustad

Komfort finns

Anställning:
Heltid

Start enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: info@abstrafikskola.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ABS Trafikskola AB (org.nr 559082-5112)
Dalagatan 11 (visa karta)
151 33  SÖDERTÄLJE

Jobbnummer
9668303

