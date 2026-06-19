Taxichaufför
Lahorika AB / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-06-19
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Lahorika AB söker 2 heltidsförare i Malmö, Göteborg och Stockholm
Lahorika AB är ett väletablerat transportföretag med lång erfarenhet som samarbetspartner till plattformar som Uber och Bolt i Malmö, Göteborg och Stockholm. Med en omfattande fordonsflotta i aktiv drift erbjuder vi nu två heltidstjänster för engagerade och pålitliga förare.
Tidigare erfarenhet inom taxibranschen är meriterande och ses som en stor fördel.
Vi är stolta över vårt goda rykte och vårt starka fokus på att skapa bra arbetsvillkor för våra förare. Hos oss får du tillgång till moderna, välskötta fordon samt stöd från ett erfaret team som arbetar aktivt för att hjälpa dig nå dina mål.
Vi erbjuder en professionell arbetsmiljö, konkurrenskraftiga villkor och goda möjligheter till personlig utveckling inom taxi- och transportbranschen.
Välkommen till ett företag som sätter förarna i centrum – hos Lahorika AB är din framgång vår framgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
via email
E-post: lahorikaab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lahorika AB
(org.nr 559435-3848)
215 65 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9971404