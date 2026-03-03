Taxichaufför
2026-03-03
Taxiförare sökes - Dag- och nattpass i Malmö
Shiraz Pars AB söker engagerade och pålitliga taxiförare för arbete i Malmö. Tjänsten omfattar dag- och nattpass, med möjlighet till heltid eller deltid enligt överenskommelse. Körning sker via Uber, Bolt och Fair.Publiceringsdatum2026-03-03Kvalifikationer
Giltigt B-körkort
Taxiförarlegitimation (krav)
God lokalkännedom i Malmö är meriterande
Tidigare erfarenhet inom taxibranschen är meriterandeDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Självständig och ansvarstagande
Serviceinriktad med gott kundbemötande
Lugn och professionell även i stressiga situationer
Flexibel med arbetstider
Vi erbjuder
Seriöst och långsiktigt samarbete
Trygga arbetsvillkor
Möjlighet till flexibel schemaläggningSå ansöker du
Skicka din ansökan till shirazpars.rekrytering@gmail.com
Ange i ämnesraden: "Taxiförare Malmö - Dag/Natt"
Öppen för alla
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: shirazpars.rekrytering@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shiraz Pars AB
(org.nr 559511-6053)
211 24 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9775554