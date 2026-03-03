Taxichaufför

Shiraz Pars AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-03-03


Taxiförare sökes - Dag- och nattpass i Malmö

Shiraz Pars AB söker engagerade och pålitliga taxiförare för arbete i Malmö. Tjänsten omfattar dag- och nattpass, med möjlighet till heltid eller deltid enligt överenskommelse. Körning sker via Uber, Bolt och Fair.

Publiceringsdatum
2026-03-03

Kvalifikationer
Giltigt B-körkort
Taxiförarlegitimation (krav)
God lokalkännedom i Malmö är meriterande
Tidigare erfarenhet inom taxibranschen är meriterande

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:

Självständig och ansvarstagande
Serviceinriktad med gott kundbemötande
Lugn och professionell även i stressiga situationer
Flexibel med arbetstider

Vi erbjuder

Seriöst och långsiktigt samarbete
Trygga arbetsvillkor
Möjlighet till flexibel schemaläggning

Så ansöker du
Skicka din ansökan till shirazpars.rekrytering@gmail.com
Ange i ämnesraden: "Taxiförare Malmö - Dag/Natt"

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: shirazpars.rekrytering@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Shiraz Pars AB (org.nr 559511-6053)
211 24  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9775554

