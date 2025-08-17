Taxichaufför
2025-08-17
Nu söker vi förare till våra fordon.
Välkommen till Muhammad Fiaz. Ett stabilt företag som har körningar i hela Sverige.
För att trivas hos oss tror vi att du har viljan att bli den bästa föraren och ge den bästa servicen. Du är bra på att samarbeta och kommunicera. Du innehar ett giltigt B-körkort och en giltig taxiförarlegitimation.
Vi tror också att du tycker om att hålla ordning och reda runt om dig. Bilen är din arbetsmiljö och våra kunder förväntar sig en ren och fin bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: fiaz.math.uu@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fiaz, Muhammad
147 46 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
