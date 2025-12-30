Taxi förare

Vp Express AB / Fordonsförarjobb / Enköping
2025-12-30


Visa alla fordonsförarjobb i Enköping, Knivsta, Håbo, Strängnäs, Västerås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Vp Express AB i Enköping, Eskilstuna eller i hela Sverige

Hej
Vi söker en seriös förare som vill jobba heltid.
Vi är ett litet företag som jobbar inom transport och taxi. I början kommer du att köra en Toyota Corolla i cirka 2-3 veckor. Därefter tar du över en Skoda Enyaq elbil som du kör tillsvidare. Uber och bolt
Du ansvarar själv för bilen. Vi söker dig som är seriös, pålitlig och vill jobba långsiktigt.
Är du intresserad är du välkommen att kontakta oss.
070-032 81 64

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: Info@vpexpressab.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxi förare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vp Express AB (org.nr 559533-7451)

Jobbnummer
9666190

