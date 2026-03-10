Taxi chaufför
Shiningstar AB / Fordonsförarjobb / Södertälje Visa alla fordonsförarjobb i Södertälje
2026-03-10
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Shiningstar AB i Södertälje
Om jobbet
Vi söker en till två chaufför som gillar att arbeta som taxi chaufför .Tjänsten är hel. Jobba dag eller natt, helt upp till dig. Möjlighet finns att ha taxibilen för dig själv. Då är du som är ansvarig att ta hand om bilen på bästa möjliga sätt. Företaget är ansluten till Uber och Bolt . Du ska ha god körvana.
Tjänsten krävs svenskt taxi förar legitimation.
du kan ansöka tjänsten via mail eller sms. det går bara att ringa (0767407976).
About the job
We are looking for one to two drivers who like working as taxi drivers. The service is full-time. Work day or night, it's up to you. There is an opportunity to have the taxi car to yourself. Then you are responsible for taking care of the car in the best possible way. The company is affiliated with Uber and Bolt. You should have good driving experience.
The service requires a Swedish taxi driver's license.
You can apply for the service via email or text message. You can just call (0767407976).
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: shiningstarab.se@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shiningstar AB
(org.nr 559429-7334) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9788985