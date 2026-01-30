Tankbilschaufför - säsongsjobb
Spendrups Bryggeri AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-01-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Spendrups Bryggeri AB i Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
, Norrköping
, Gävle
eller i hela Sverige
Anställningsform: vikariat | Placeringsort: Grängesberg eller Stockholm Antal tjänster: 4 | Ansök senast: 31 mars - vänta inte med din ansökan rekrytering sker löpande
Sommarjobb som tankbilschaufför - leverera ölupplevelser över Sverige!
Vill du ha ett fartfyllt och självständigt sommarjobb där du får leverera kvalitetsöl till Sveriges restauranger? Spendrups söker nu fyra engagerade tankbilschaufförer till vårt team, tre som utgår från vår terminal i Länna- Stockholm och en kollega med utgångspunkt från vårt bryggeri i Grängesberg.
Som en del av vårt tankbilsteam levererar du öl med tankbil till våra kunder med större anläggningar över hela landet. Du har du en central roll i att säkerställa att våra kunder får sina leveranser i tid med god kvalitet. Vid större kunder i Stockholm jobbar du i team med en kollega, medan övriga rutter körs självständigt. Vi ser till att du får en gedigen upplärning i Stockholmsområdet innan du tar dig an längre leveranser runt om i landet.
Som chaufför hos oss är du bland våra främsta ambassadörer för företaget. Med varje leverans bygger du relationer, skapar positiva upplevelser och är en viktig del av våra kunders vardag. Därför söker vi någon som inte bara är skicklig bakom ratten, utan även gillar det sociala mötet och har en naturlig förmåga att skapa relationer och förtroende.
Är du den vi söker?
CE-körkort, YKB och digitalt färdskrivarkort Meriterande med erfarenhet av tankbilskörning Serviceinriktad och ansvarsfull med god samarbetsförmåga Trivs med att röra på sig och vara aktiv på jobbet Flexibel och lösningsorienterad
Arbetstid: 07.00-18.00, 4 dagar/vecka Övernattning i bilen: 2-3 dagar/vecka vid längre leveranser Anställningsperiod: maj-augusti Högsäsong under sommaren - helgjobb kan förekomma
Varför Spendrups?
Ett fartfyllt sommarjobb där ingen dag är den andra lik En stark gemenskap och en kultur där vi hjälps åt En chans att vara en viktig del av Sveriges dryckesleveranser Vi ser till att du får en bra introduktion och stöd för att snabbt komma in i rollen.
Låter det som något för dig? Hoppa in i förarsätet och bli en del av vårt team i sommar!
Din ansökan För att ansöka om jobbet, skicka in ditt CV via Skicka ansökan-knappen här nedan. Vi kan inte ta emot ansökningar via mejl.
Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Stolthet, Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.
Välkommen in! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7115804-1815211". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spendrups Bryggeri AB
(org.nr 556079-6871), https://karriar.spendrups.se
Sankt Eriksgatan 119 (visa karta
)
113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Spendrups Jobbnummer
9713262