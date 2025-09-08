Tandtekniker sökes
CadKronan AB / Tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb / Göteborg Visa alla tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb i Göteborg
2025-09-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos CadKronan AB i Göteborg
Tandtekniker Göteborg
CADkronan AB är ett laboratorium beläget i Olofshöjd i Göteborg som nu söker en ny medarbetare. Här läggs fokus på samspelet mellan estetik och funktion för att skapa en högkvalitativ produkt med hjälp av moderna tekniker i ett digitalt arbetsflöde.
Tjänsten:
Vi söker dig som är självgående, nyfiken och bekväm i digitalt arbetsflöde och gärna nyexaminerad som tandtekniker.
Kvalifikationer:
Utbildning inom tandteknik
Ha vana inom 3shape, men har du även erfarenhet av andra modelleringsmjukvaror (Blender, Meshmixer mm) är detta meriterande.
Då vi lägger stor vikt på en god dialog mellan oss och våra tandläkare är det viktigt att du kan hantera svenska språket i både tal och skrift.
Anställningsvillkor
- Heltidstjänst
- 6 månaders provanställning
- Tillträde enligt överenskommelse
Ni kan kontakta oss via
mail: cadkronan@gmail.com
Telefonnummer: 076- 038 72 63 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: cadkronan@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CadKronan AB
(org.nr 559388-9263)
Utlandagatan 24 E (visa karta
)
412 80 GÖTEBORG Jobbnummer
9498514