Tandtekniker
Artem Dental Lab AB / Tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb / Uppsala Visa alla tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb i Uppsala
2026-03-01
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Artem Dental Lab AB i Uppsala
Artem Dental Lab söker nu en erfaren och kvalitetsmedveten tandtekniker som vill bli en del av vårt dedikerade team. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö med kompetenta kollegor, avancerad utrustning och goda möjligheter till yrkesmässig utveckling.Publiceringsdatum2026-03-01Dina arbetsuppgifter
• Tillverkning och anpassning av avtagbar , fast protetik, gipsmodell och bettskenor.
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet som tandtekniker
• Är noggrann, självgående och har ett öga för detaljer
• Är problemlösare och trivs både med självständigt arbete och i team
• Har vilja och driv att utvecklas och bidra till företagets framgång
Vi erbjuder:
• Tillsvidareanställning i en stabil och växande verksamhet
• Friskvård bidrag
• Möjlighet att utvecklas inom avancerade tekniker och material
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Samtal
E-post: info@artemdentallab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Artem Dental Lab AB
(org.nr 559198-8299) Kontakt
Arbetsgivare
Mostafa DW info@artemdental.se Jobbnummer
9769678