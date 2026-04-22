Tandsköterska, Vara-Grästorp
2026-04-22
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi en engagerad tandsköterska/receptionist
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Folktandvården Vara-Grästorp vill vara en klinik i framkant. Vi arbetar i en positiv laganda där samarbete och utveckling av verksamhet och personal är naturliga inslag. Det är spännande med utmaningar och vi tar gärna till oss av nytänkande. Därför är det bra om du gillar att tänka nytt och har hög grad av samarbetsförmåga för att driva både din egen och klinikens utveckling framåt. Folktandvården Vara-Grästorp är en klinik, men har två utbudspunkter.
Nu söker vi en tandsköterska med engagemang, driv och vilja att utveckla vår verksamhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i reception och assistans.
Vi är en av 16 FoU-kliniker i Västra Götalandsregionen, vilket innebär att vi är engagerade i forskningsprojekt och samarbetar med Institutionen för Odontologi på Göteborgs Universitet.
I tjänsten ingår bland annat:
Utveckling av receptionsarbete
Att assistera vid undersökningar och behandlingar
Arbete i sterilen kan förekomma
Vi är en VFU-klinik och tar emot studenter från tandläkar- och tandhygienistutbildningarna vid Göteborgs universitet. Handledning/assistans av studenter kan också bli en del av tjänsten.
Hos oss arbetar idag sammanlagt 25 medarbetare. Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Grästorp - Folktandvården (vgregion.se)Folktandvården Vara - Folktandvården (vgregion.se)
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor med några års erfarenhet
Bidra till verksamhetens utveckling
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift
Självständig, självgående
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till v 19 och 20.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Publiceringsdatum2026-04-22
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
Folktandvården, Vara Kontakt
Klinikkordinator
Åsa Stigsdotter 073-5656146 Jobbnummer
9868354