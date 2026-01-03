Tandsköterska till privatpraktik i Simrishamn

Fischers Österlen AB / Tandsköterskejobb / Simrishamn
2026-01-03


Tandsköterska önskas i Simrishamn
Vi söker en tandsköterska för att komplettera vårt glada team!
Det är en väletablerad praktik i centrala Simrishamn, 300m ifrån buss och tågstation. Parkeringsplatser finns precis utanför praktiken.
Vi erbjuder allmän tandvård för vuxna/barn, implantatbehandling, tandreglering samt estetisk tandvård.
Erfarenhet är meriterande.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Deltid enligt överenskommelse.

Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds generöst friskvårdsbidrag samt ersättning för resekostnader.

Maila gärna vid intresse.
Tandläkare Ylva Fischer
jobs@fischer-dental.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: jobs@fischer-dental.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Fischers Österlen AB (org.nr 559447-4156)
Lillevångsgatan 1 F (visa karta)
272 32  SIMRISHAMN

Kontakt
Ylva Fischer
jobs@fischer-dental.se

Jobbnummer
9668276

