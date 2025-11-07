Tandsköterska till Norrköping
2025-11-07
SDM Dental Center är en växande tandvårdskedja som driver moderna kliniker i Östergötland, Jönköpings län och Stockholms län.
Vi erbjuder högkvalitativ tandvård med fokus på trygghet, kvalitet och personlig service.
Våra kliniker är utrustade med den senaste tekniken och bemannade med ett erfaret team av tandläkare, tandsköterskor och specialister som arbetar tillsammans för att skapa en positiv upplevelse för varje patient.
Vi erbjuder både allmän och estetisk tandvård och deltar aktivt i utbildning och fortbildning för att alltid ligga i framkant inom modern tandvård.
Om jobbet
Är du en ansvarsfull, självständig och driven tandsköterska som är redo för nya utmaningar?
Vill du arbeta i en miljö där ditt arbete gör skillnad och där patientvården alltid kommer i första rummet?
Då kan SDM Dental Center vara nästa steg i din karriär!
Vi är ett energifyllt och prestigelöst team som arbetar nära varandra för att utveckla och driva våra kliniker framåt.
Dina arbetsuppgifter
Assistera tandläkare vid undersökningar och behandlingar
Sterilarbete och instrumenthantering
Patientmottagning och rådgivning
Bokningar, journalhantering och administrativa uppgifter
Delta i gemensamma arbetsuppgifter på kliniken för att säkerställa ett bra patientflöde
Bemöta patienter professionellt, både i receptionen och via telefon - med fokus på service, trygghet och tydlig information
Du kommer att arbeta med allmän tandvård, implantatbehandlingar och estetisk tandvård.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: sdm-center@hotmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: sdm-center@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish Derma Medical Center AB
(org.nr 559237-3079), https://www.dermamedicalcenter.se/
Repslagaregatan 30 (visa karta
)
602 45 NORRKÖPING Arbetsplats
SDM Dental Center Jobbnummer
