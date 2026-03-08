Tandsköterska till Löddeköpinge

Öresundstandläkarna AB / Tandsköterskejobb / Kävlinge
2026-03-08


Tandsköterska till Öresundstandläkarna Löddeköpinge
Är du en engagerad och driven tandsköterska som trivs i en modern klinik där samarbete, kvalitet och arbetsglädje står i fokus? Då kan du vara den vi söker till Öresundstandläkarna.

Publiceringsdatum
2026-03-08

Om företaget
Öresundstandläkarna grundades 2019 i Landskrona och utökades med en klinik i Löddeköpinge 2023. Idag är vi ett växande team som arbetar i två moderna och centralt belägna kliniker med goda kommunikationer.
Hos oss arbetar vi nära varandra i ett team där vi värdesätter ett gott arbetsklimat, hög kvalitet i behandlingen och ett varmt bemötande av våra patienter.
Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska och gärna har några års erfarenhet
Är noggrann, ansvarsfull och strukturerad
Trivs med att arbeta i team och bidra till en god arbetsmiljö
Har ett gott patientbemötande
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
Assistera tandläkare i behandlingsrummet
Patientkontakt och arbete i reception
Sterilarbete och instrumenthantering
Administrativa uppgifter

Vi erbjuder
Ett stöttande team med engagerade och erfarna kollegor
Möjlighet till personlig utveckling och inflytande i verksamheten
Fortbildning och kompetensutveckling
Moderna och fräscha kliniker med den senaste utrustningen
En arbetsplats där trivsel och arbetsmiljö prioriteras

Tjänsten
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Start omgående med hänsyn till eventuell uppsägningstid

Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: admin@oresundstandlakarna.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Öresundstandläkarna AB (org.nr 559238-7707)
Handelsvägen 2 H (visa karta)
246 42  LÖDDEKÖPINGE

Arbetsplats
Öresundstandläkarna, Löddeköpinge

Jobbnummer
9783491

