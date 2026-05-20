Tandsköterska, SU Mölndal
2026-05-20
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi en självgående tandsköterska som förstår vikten av god service och bra bemötande
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
På Folktandvården SU/Mölndal arbetar vi i en positiv anda där teamarbete och utveckling av verksamheten är naturliga inslag.
Som tandsköterska på Folktandvården SU/Mölndal kommer du möta patienter i alla åldrar med många olika vårdbehov du har även en viktig roll för att patienterna ska känna sig bra bemötta och trygga under sitt besök. Du får användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både kreativitet, empati och servicekänsla.
Kliniken ligger vid Mölndals sjukhus och är samlokaliserad med specialistklinikerna i Mölndal som vi har ett nära samarbete med.
Steril och reception är bemannad med Allmäntandvårdens personal som servar både allmäntandvården och specialisttandvården
Kliniken har 4 behandlingsrum. Hos oss arbetar idag sammanlagt 24 medarbetare Vi har en stor variation av patienter vilket gör att våra dagar inte är den andra lik, vilket uppskattas av oss som jobbar på kliniken.
Kliniken ligger nära både buss- samt spårvagnshållplats.
Vill du bli en del av våra duktiga team är du välkommen med din ansökan!
I tjänsten ingår bland annat:
Att assistera vid undersökningar och behandlingar
Arbete med egna patienter vid profylaxbehandlingar, inskolningar, munhälsorådgivning
Arbete i steril och receptionen
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift
Självständigt sköta administration
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården SU/Mölndal - Folktandvården
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 24.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Publiceringsdatum2026-05-20
