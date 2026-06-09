Tandsköterska extern barntandvård
Region Jönköpings län / Tandsköterskejobb / Jönköping Visa alla tandsköterskejobb i Jönköping
2026-06-09
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Folktandvården, Region Jönköpings län
Region Jönköpings län är bäst i Sverige på barn och ungas tänder. Vill du vara med och upprätthålla god tandvård för våra yngre patienter?
Nu har vårt externa barntandvårdsteam startat upp, och vi söker fler engagerade medarbetare som vill vara med och stärka och utveckla teamet. Huvuduppgiften för teamet är att sprida kunskapen om kost och karies bland regionens yngre invånare. Som en del av teamet blir du en viktig resurs inom hela länet.
Nu söker vi fler tandsköterskor till teamet. Brinner du för barntandvård? Vill du vara med och utveckla nya arbetssätt där du blir del av Folktandvårdens främsta representanter för barnen ute i länet? Då ser vi fram emot din ansökan!
Arbetet inom extern barntandvård
En stor del av arbetet innefattar besök på förskolor och skolor. Tillsammans i teamet kommer ni att hålla lektioner om kost och karies i syfte att ge barnen en god grund att stå på för en långvarig god tandhälsa. Du blir en viktig del i att uppfylla vårt mål om att alla barn i vår region har rätt att få samma information.
Som en del i det externa barntandvårdsteamet blir du en viktig resurs för kunskapsöverföringen till länets unga patienter. I rollen samarbetar du med övrig personal som ingår i teamet. Totalt finns nu tre team utplacerade på tre olika områden. Teamen är redan igång och arbetar över hela länet. Publiceringsdatum2026-06-09Profil
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska. Vi ser att du har god verksamhetskännedom. Vidare har du ett starkt intresse av att arbeta med barn.
I enlighet med tjänstens arbetsuppgifter ser vi med fördel att du besitter en pedagogisk förmåga. Då åldersspannet på målgruppen är brett är det dessutom fördelaktigt om du är flexibel i ditt arbetssätt.
Eftersom tjänsten innefattar att lära ut om munhygien och kostvanor i skolorna ser vi med fördel att du känner dig bekväm i klassrumsmiljö. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Då resor förekommer i tjänsten är körkort B ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, kvalitetsmedvetenhet och viljan att bidra till ett gott arbetsklimat.
Vårt erbjudande till dig
Uppdraget i barntandvårdsteamet omfattar vanligtvis en dag per vecka under skolterminerna, alltså 20 %. Under jullov och sommarlov arbetar du kliniskt. Du förväntas kvarstå i tjänsten som tandsköterska under resterande del av tiden. Uppdraget pågår under en tvåårsperiod.
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta barntandvårdsstrateg Anna Simonsson, anna.simonsson@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 7/8.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "T198/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9953814