Tandsköterska

Tandvårdscentrum i Eskilstuna AB / Tandsköterskejobb / Eskilstuna
2026-04-19


Välkommen till en klinik i centrala Eskilstuna där vi tar hand om alla patienter och ser till att alla trivs.

Vi är två tandläkare, en tandhygienist och 2 tandsköterskor. Vi arbetar på ett effektivt och praktiskt sätt. Vi har roligt och försöker se till att alla trivs, både personal och patient skall känna sig som hemma. En av tandsköterskorna går på föräldraledighet under hösten och därmed annonseras denna tjänst som vikariat. Eventuell tillsvidare anställning om behovet kvarstår.
Kliniken består av 3 arbetsrum, panorama-rum, steril och reception.
Vi söker dig som:
Har en godkänd tandsköterskeutbildning.
Arbetar tätt med sin tandläkare.
Är en serviceinriktad lagspelare med ett varmt bemötande och har ett genuint intresse för att hjälpa våra patienter.
Trivs med att ta eget ansvar.
Är strukturerad, flexibel och trivs med att arbeta i en miljö med högt tempo.
Utöver patientnära behandlingar kommer du sköta steril, svara i telefon samt andra uppgifter rörande verksamheten.

Vi erbjuder:
En stimulerande och varierande arbetsmiljö i fräsch och moderna lokal.
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning.
En positiv arbetsplats med erfarna och engagerade kollegor.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och förmåner

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
E-post: HRtandvardscentrum@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tandvårdscentrum i Eskilstuna AB (org.nr 559124-4248)
Fristadstorget 8 (visa karta)
632 18  ESKILSTUNA

Kontakt
Karoleen Raundusi
01621200

Jobbnummer
9862844

