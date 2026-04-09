Tandsköterska
2026-04-09
Tandsköterska sökes till Life Tandvård i Borensberg
Vill du arbeta i en modern och trivsam tandvårdsklinik där kvalitet, omtanke och patientupplevelse står i centrum? Nu söker vi en tandsköterska som vill bli en del av vårt team på Life Tandvård i Borensberg.

Publiceringsdatum: 2026-04-09

Om företaget
Life Tandvård är en privat klinik där vi erbjuder ett brett utbud av behandlingar - från förebyggande tandvård till avancerade behandlingar inom implantat och estetisk tandvård. Vi arbetar med modern teknik och har stort fokus på kvalitet och ett personligt bemötande.Om tjänsten
Som tandsköterska hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du arbetar nära tandläkare och patienter i en harmonisk arbetsmiljö.Dina arbetsuppgifter
Assistera vid all typ av tandvård
Sterilarbete och hygienrutiner
Patientbemötande och tidsbokning
Administrativa uppgifter
Möjlighet till eget patientarbete vid behov
Vi söker dig som
Är utbildad tandsköterska
Är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad
Har ett positivt bemötande och god samarbetsförmåga
Talar och skriver svenska obehindrat
Andra språk är uppskattade
Erfarenhet är meriterande men inget krav
Vi erbjuder
En modern klinik med varierad tandvård
Ett engagerat och trevligt team
Möjlighet till utveckling inom olika behandlingsområden
Goda arbetsvillkor
Omfattning: Heltid/deltid enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Borensberg
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: [din e-postadress] Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
E-post: danzamcanu@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Life Tandvård AB
(org.nr 559377-9514)
Husbyvägen 15 (visa karta
)
591 75 BORENSBERG Kontakt
Klinikchef
Dan Zamcanu danzamcanu@gmail.com 0761632544
