Tandsköterska
2026-02-02
Vi söker en tandsköterska!
Är du en engagerad och serviceinriktad tandsköterska som vill bli en del av ett härligt team? Då kan detta vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2026-02-02Om företaget
Citytandläkarna är en modern och patientfokuserad tandvårdsklinik. Vi arbetar med både allmäntandvård och estetisk tandvård och lägger stor vikt vid kvalitet, trygghet och gott bemötande.Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
Assistera tandläkare vid behandlingar
Sterilarbete och materialhantering
Patientomhändertagande
Administration och tidsbokning
Vi söker dig som
Är utbildad tandsköterska
Har god svenska i tal och skrift
Är positiv, ansvarstagande och tycker om att arbeta i team
Gärna har erfarenhet, men nyutexaminerade är också välkomna att söka
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: info@citytandlakarna.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Citytandläkarna i Fyrbodal AB
(org.nr 556995-0032)
Föreningsgatan 9 (visa karta
)
461 30 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Citytandläkarna Jobbnummer
