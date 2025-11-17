tandsköterska

Brundins Tandläkarpraktik AB / Tandsköterskejobb / Sundbyberg
2025-11-17


Kliniken är väletablerad ligger i Sundbyberg , vi har 5 behandlingsrum . Idag är vi 3 tandläkare, 1 tandhygienist och 3 tandsköterskor .

Vi använder Opus journalsystem, digital röntgen samt OPG.

Du ska kunna utföra sedvanliga tandsköterskesysslor, assistans, steril, röntgen och reception.
Du behärskar det svenska språket och uttrycker dig väl i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid din kompetens, personlighet samt vilja att ta eget ansvar och initiativ. Vi söker en tandsköterska med service känsla som kan arbeta självständigt. Det är viktigt att du är positiv, flexibel, noggrann och arbetar kvalitetsmedvetet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: reception@issadental.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Brundins Tandläkarpraktik AB (org.nr 556179-4990)
Fredsgatan 6 A (visa karta)
172 33  SUNDBYBERG

Jobbnummer
9608939


 

