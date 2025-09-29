Tandsköterska
Om jobbet
Tandvårdscentralen Hylte växer och fler patienter söker sig till oss.
Brinner du för tandvård och önskar utvecklas inom det? Då vill vi komma i kontakt med dig! Vi söker en tandsköterska till Tandvårdscentralen i Hyltebruk. Tror du att du är rätt person till jobbet så är du välkommen med din ansökan.
Arbetsuppgifter: Sedvanliga arbetsuppgifter som ryms i yrkesrollen som tandsköterska inkl receptionsarbete.
Övrig information: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: visarbiljali123@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandvårdscentralen Hylte AB
(org.nr 559170-0314)
Storgatan 4A (visa karta
)
314 31 HYLTEBRUK Jobbnummer
9532012