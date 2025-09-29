Tandsköterska

Tandvårdscentralen Hylte AB / Tandsköterskejobb / Hylte
2025-09-29


Visa alla tandsköterskejobb i Hylte, Värnamo, Alvesta, Ljungby, Växjö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tandvårdscentralen Hylte AB i Hylte

Om jobbet
Tandvårdscentralen Hylte växer och fler patienter söker sig till oss.
Brinner du för tandvård och önskar utvecklas inom det? Då vill vi komma i kontakt med dig! Vi söker en tandsköterska till Tandvårdscentralen i Hyltebruk. Tror du att du är rätt person till jobbet så är du välkommen med din ansökan.

Arbetsuppgifter: Sedvanliga arbetsuppgifter som ryms i yrkesrollen som tandsköterska inkl receptionsarbete.

Övrig information: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: visarbiljali123@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tandvårdscentralen Hylte AB (org.nr 559170-0314)
Storgatan 4A (visa karta)
314 31  HYLTEBRUK

Jobbnummer
9532012

Prenumerera på jobb från Tandvårdscentralen Hylte AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tandvårdscentralen Hylte AB: