Tandsköterska
Region Jönköpings län / Tandsköterskejobb / Jönköping Visa alla tandsköterskejobb i Jönköping
2025-08-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Avdelningen för endodonti, oral protetik och parodontologi, Folktandvården Region Jönköpings län
Är du tandsköterska och redo för nästa steg? Vi söker dig som vill utvecklas och bidra tillsammans med avdelningens cirka 60 arbetskamrater, i behandling av patienter med komplexa behov inom rotbehandling, protetiska rekonstruktioner och tandlossningssjukdomar. Hos oss på Odontologiska Institutionen får du arbeta i en lärande miljö med erfarna kollegor. Välkommen att bli en del av oss!
Rollen som tandsköterska
Som tandsköterska hos oss arbetar du tätt tillsammans med övriga kollegor på kliniken för att ge patienten bästa tänkbara vård. Du assisterar tandläkare inom endodonti, oral protetik och parodontologi. Utifrån ditt intresse kan du arbeta en större del inom en av de tre specialiteterna. I tjänsten ingår också klinikadministration, och vid behov arbete i reception och steril.
Som tandsköterska kan du dessutom ha egna ansvarsområden, vara delaktig i utvecklingsarbeten eller vidareutbilda dig. För att ge tandvård av högsta kvalitet har en ny roll inrättats i specialisttandvården: specialisttandsköterska. Om du har ett särskilt intresse för en av våra specialiteter kan du söka utbildningsplats och i framtiden blir en av arbetsplatsens specialisttandsköterskor.
Din blivande arbetsplats
Vår arbetsplats är centralt belägen, högt upp i Rosenlunds vårdcentrum med storslagen utsikt över Vättern. Det finns goda möjligheter att ta sig till jobbet med kollektivtrafik. För dig som åker bil finns det en stor avgiftsfri personalparkering.
Mer om vår arbetsplats:
• Avdelningen för endodonti, Folktandvården, Region Jönköpings län (https://rjl.se/Folktandvarden/Specialisttandvard/avdelningen-for-endodonti/)
• Avdelningen för oral protetik, Folktandvården, Region Jönköpings län (https://rjl.se/Folktandvarden/Specialisttandvard/Avdelningen-for-oral-protetik/)
• Avdelningen för parodontologi, Folktandvården, Region Jönköpings län (https://rjl.se/Folktandvarden/Specialisttandvard/Avdelningen-for-parodontologi/)Publiceringsdatum2025-08-11Profil
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska och som trivs med det kliniska arbetet och att arbeta i team. Du har med fördel ett par års erfarenhet av att arbeta inom allmäntandvård. Du är en motiverande och engagerad person som alltid ser till patienternas behov. Du uttrycker dig väl i svenska språket i både tal och i skrift.
Som person är du trygg, stabil, flexibel och kan förhålla dig på ett sätt som är anpassat utifrån situationen. Du har förmåga att planera, strukturera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du är en god kollega som har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att hitta lösningar. För att vi ska trivas med varandra är det också viktigt att vi har roligt tillsammans. Det är en fördel om du har B-körkort.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en stimulerande vardag på en klinik i framkant när det gäller specialisttandvård, forskning och utbildning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är på vardagar på dagtid.
Som medarbetare får du tillgång till en mängd anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Folktandvården erbjuder vi också ett generöst friskvårdsbidrag på upp till 3 000 kronor, och för dig som flyttar hit erbjuder vi flyttbidrag på upp till 20 000 kronor. Mer om våra förmåner: Förmåner, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta Eva Johansson, enhetschef, på 010-242 46 25 eller eva.a.johansson@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser eller rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista dag att ansöka är 31 augusti 2025. Urval sker löpande - sök gärna redan idag!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår webbplats: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "T229/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9451669