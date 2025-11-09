Tandsköterska 100 % / Deltid
2025-11-09
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
Tandsköterska till Allmäntandvården Klippan
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska till vår moderna och patientfokuserade klinik i Klippan.Publiceringsdatum2025-11-09Om tjänsten
Som tandsköterska hos oss får du en varierad och stimulerande roll där du arbetar både nära patienten och med administrativa uppgifter i kliniken. Du blir en viktig del av vårt team och bidrar till att skapa en trygg och professionell miljö för våra patienter.Dina arbetsuppgifter
Assistera tandläkare vid undersökningar och behandlingar
Förbereda behandlingsrum och sterilisera instrument
Ta emot patienter och ge information inför behandling
Sköta receptionen, svara i telefon och hantera bokningar
Sedvanliga arbetsuppgifter inom tandvårdsklinikKvalifikationer
Utbildad tandsköterska (krav)
Arbetslivserfarenhet inom tandvård är meriterande
God datorvana och erfarenhet av journalsystem är ett plus
Du är serviceinriktad, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
Behärskar svenska och engelska i tal och skriftOm företaget
Allmäntandvården Klippan är en väletablerad klinik med fokus på kvalitet, trygghet och ett personligt bemötande. Vi ligger ligger 50 m från Klippans centrum på Storgatan 26. Vi erbjuder en arbetsplats med god stämning, kompetenta kollegor och möjlighet till utveckling. Vi är vana att arbeta i team samt delegering. Kliniken är känd för sin vänliga bemötande samt kvaliteten patienten får och därmed ökar antalet nöjda patienter samt nya patienter skriver in sig månad efter månad.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med provanställning eller
Heltid/Deltid/Tim eller enligt överenskommelse
Tillträde enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: batoul@allmantandvardenklippan.se
Urval sker löpande - varmt välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allmäntandvården Helsingborg AB
Storgatan 26
264 33 KLIPPAN
Ahmad Shebel ahmad@allmantandvarden.se 0721999699
