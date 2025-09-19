Tandsköterska - Smile Globen
Var med och skapa Sveriges bästa tandvård tillsammans med oss!
Hos oss på Smile får du chansen att vara med och skapa Sveriges bästa tandvård. Här får du gehör för dina tankar och idéer - i teamet, på kliniken och i hela Smile. Vi erbjuder en hälsosam och trygg arbetsmiljö där varje medarbetare får möjligheten att växa. Vi sätter kvaliteten och patientens behov i fokus genom utbildning och personlig utveckling. Med vår prestigelösa ledarstil och starka teamanda kommer du att känna dig hörd, uppskattad och delaktig. Hos Smile skapar vi en hållbar framtid där varje medarbetare bidrar till vår gemensamma framgång - Vi vet att vi är bäst tillsammans!
Till Smiles fina klinik Smile Globen (tidigare Stora Gungan) söker vi nu en tandsköterska inom endodonti och kirurgi. Här blir du en del av en stor klinik med ca 23 medarbetare med mycket kompetens. Välkommen med din ansökan!
Att arbeta som tandsköterska hos Smile Tandvård
Som tandsköterska kommer du att ha det övergripande serviceansvaret inom teamet. Du assisterar en tandläkare i den planlagda verksamheten och säkerställer att kvalitetsrutiner följs. På Smile ger vi dig utvecklingsmöjligheter genom att bland annat jobba delegerat. Därför ser vi att du som anställs tycker detta är roligt, vill lära och utvecklas.
Några av dina arbetsuppgifter:
Assistera en tandläkare nischad inom endodonti och kirurgi
Utföra röntgen
Digital avtryckstagning
Sterilarbete
I rollen som tandsköterska arbetar du även vid behov i team service vilket är receptionen på Smile. Som team servicemedarbetare kommer du att arbeta med att välkomna våra patienter till kliniken och ge dem den bästa bemötande. I detta kan även arbetsuppgifter som att administrera och fylla tidböcker i samarbete med våra behandlare samt andra administrativa uppgifter så som remisshantering, fakturering och beställningar tillkomma.
Vem söker vi?
Smile Tandvårds medarbetare är avgörande för vår framgång. Därför är din inställning och personlighet A & O för oss. Som tandsköterska och en del av team service ser vi att du älskar service, precis som vi gör. Du är dessutom entusiastisk, social och ödmjuk i din framförhållning. På Smile är vi ett lag, och vi är bäst tillsammans, därför ser vi att du är samarbetsorienterad och prestigelös. För oss är inte antal års erfarenhet det viktigaste - utan din inställning att vilja växa, lära och utvecklas med oss på Smile.
Utöver ovan kompetenser ser vi att du:
Är utbildad tandsköterska
Talar & skriver god svenska
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 75-100%. Tjänsten inleds med en provanställning. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så välkommen med din ansökan redan idag.
Ansökan och frågor
Vill du också vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa tandvård? Då tror vi att den här tjänsten kan vara något för dig! Du skickar in din ansökan genom vårt ansökningsformulär, så återkommer vi till dig via mail eller telefon för återkoppling så snart vi har möjlighet.
Vi tror på forskningsbaserade och objektiva utvärderingsmetoder som stöd i arbetet att hitta rätt person till rätt roll. Därför använder vi oss utav arbetspsykologiska tester, kompetensbaserade intervjuer och bakgrundskontroll i våra rekryteringsprocesser. Här på vår karriärsida kan du läsa mer om stegen i vår kompetensbaserade rekryteringsprocess. I rekryteringsprocessen gör vi bakgrundskontroll via Verifiera i samband med referenstagning.
Har du specifika frågor är du varmt välkommen att kontakta platschef, och din närmsta chef, Ulrika Dahlin: ulrika.dahlin@smile.se
alternativt ansvarig rekryterare för processen: Jessica Fernquist: jessica.fernquist@smile.se
Smiles erbjudande
Odontologi - kärnan i allt vi gör! Här erbjuder vi dig en arbetsplats med odontologi och kvalité som kärna i vår kultur med stark gemenskap.
Vill du ta del av medarbetarberättelser och lära känna några av våra stjärnor? Läs mer HÄR.
En av Sveriges bästa arbetsplatser 2025 enligt Great Place to Work! Läs pressmeddelandet HÄR.
Vi vill vara branschens bästa arbetsgivare. Därför är vi extra stolta över att ha fått ta emot utmärkelserna Årets Karriärföretag 2024 & 2025 samt Great Place to Work. HÄR kan du läsa mer om dessa utmärkelser.
Vi älskar kompetensutveckling! Hos oss är utveckling A & O. Därför är vi stolta över de utbildnings- och utvecklingsmöjligheter vi erbjuder våra medarbetare. Läs mer HÄR.
Vi firar framgångar! Och vi har självklart goda villkor och förmåner för att du är viktig för oss. Läs mer om vårt erbjudande till dig HÄR. Ersättning
