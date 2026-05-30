Tandläkare till Göteborg
2026-05-30
Nu söker vi en tandläkare till en av våra kliniker i Göteborg som vill vara med och utveckla framtidens tandvård tillsammans med oss.
Om Happident
Happident är en privat tandvårdskedja med kliniker i samtliga större städer i Sverige. Vi erbjuder modern tandvård med hög kvalitet, god tillgänglighet och ett professionellt bemötande. Våra kliniker präglas av teamarbete, utveckling och ett starkt patientfokus.
Vi är en grupp engagerade tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor som arbetar med modern utrustning och den senaste tekniken, där innovation och utveckling genomsyrar allt vi gör.Publiceringsdatum2026-05-30Om tjänsten
Som tandläkare hos oss får du ett varierat och utvecklande arbete där du ansvarar för att ge patienterna trygg och kvalitativ tandvård. Du blir en viktig del av ett kompetent team som arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga patientupplevelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har svensk tandläkarlegitimation
Är nyexaminerad eller har flera års klinisk erfarenhet som tandläkare
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är engagerad i att utvecklas i din yrkesroll och bidra till högkvalitativ patientvårdDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du:
Har ett professionellt och förtroendeingivande patientbemötande
Arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Tar ansvar och engagerar dig i verksamhetens utveckling
Vi erbjuder
Hos Happident blir du en del av en växande organisation med höga ambitioner och stark framtidstro. Vi erbjuder:
Individuellt anpassad lön
Generöst friskvårdsbidrag
Goda möjligheter till kompetensutveckling och karriärutveckling
En modern arbetsmiljö med den senaste tekniken
Ett engagerat och kunnigt team med fokus på samarbete och kvalitet
Oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet erbjuder vi en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas, ta ansvar och göra skillnad för våra patienter.
Vår ambition är att göra tandvården mer tillgänglig, serviceinriktad och till en naturlig del av patientens friskvård.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid eller deltid
Placering: Happident Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
