Tandläkare i Grums

Tandläkare sökes till Grumstandvård
Grumstandvård är en privat tandvårdsklinik centralt i Grums, Värmland.
Vi söker nu en Tandläkare för hel- eller deltid (50-100 %).
Vi erbjuder en liten och personlig arbetsplats med moderna utrustningar och en trivsam arbetsmiljö. Om du bor utanför Grums är vi öppna för förslag kring resor och pendling, och hjälper gärna till för att underlätta för båda parter.
Kvalifikationer:
Legitimerad tandläkare. Erfarenhet är inget krav. Goda kunskaper i svenska krävs.
Övrigt:
Tillträde inom två månader eller enligt överenskommelse.
Lön och villkor enligt överenskommelse.
Ansökan:
Skicka din ansökan via mejl till: Grumstandvard@outlook.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: Grumstandvard@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grums Dental AB
(org.nr 559319-5786) Jobbnummer
9775436